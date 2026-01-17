Mercato Inter il sogno dei tifosi è Perisci! Questo il piano di Oaktree

Sul mercato dell’Inter, il nome di Perisi sta catturando l’attenzione dei tifosi. Secondo le ultime indiscrezioni, Oaktree avrebbe un piano mirato a rafforzare la rosa nerazzurra con questo obiettivo. Restate aggiornati per tutte le novità e approfondimenti sulle strategie di mercato dei nerazzurri.

di Andrea Greco . Segui tutte le ultimissime sui nerazzurri. Il calciomercato di gennaio entra nel vivo e vede l’ Inter protagonista assoluta nelle trattative invernali. La dirigenza di Viale della Liberazione sta lavorando freneticamente per consegnare a Cristian Chivu, tecnico della prima squadra nerazzurra ed ex difensore leggendario del Triplete, i rinforzi necessari per mantenere alta la competitività in Italia e in Europa. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, il club meneghino si muove su un doppio binario: innesti immediati e una programmazione lungimirante sotto l’egida del fondo Oaktree. 🔗 Leggi su Internews24.com

