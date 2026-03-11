Gratteri dopo la polemica per le sue parole al Foglio | Valuterò querela

Il procuratore ha commentato le polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni pubblicate su un quotidiano, affermando di prendere atto delle critiche ricevute. Ha inoltre ricordato che, nel nostro sistema giudiziario, ci sono 90 giorni per presentare una querela penale e cinque anni per l’azione civile. Ha concluso che valuterà se procedere con una querela.

"Prendo atto della ennesima polemica. Però io so bene cosa significa essere bersaglio di minacce. Il nostro ordinamento prevede 90 giorni di tempo per presentare una querela penale e cinque anni per l'azione civile. Appena avrò un po' di tempo valuterò se agire nei confronti di quei giornali che ritengo abbiano leso la mia immagine, con querela o con citazione civile". Così il procuratore di Napoli Nicola Gratteri risponde all'Ansa a proposito delle polemiche relative alle sue dichiarazioni a questo giornale. "Se l'espressione da me utilizzata in una forma concisa non andava bene mi dispiace", ha aggiunto il procuratore di Napoli. "Questo è il mio pensiero, e gradirei non essere strumentalizzato ancora una volta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

