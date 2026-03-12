Gratterismo? No grazie Solidarietà al Foglio dopo le parole del pm

Al direttore - Come avvocato e presidente del Consiglio nazionale forense desidero esprimere la mia vicinanza al Foglio e alla giornalista Ginevra Leganza per l'attacco, inaccettabile, ricevuto dal procuratore della Repubblica di Napoli, dott. Gratteri. Colpisce che un magistrato, alla guida della procura più grande d'Europa, scelga di aggredire verbalmente una giornalista e un quotidiano con toni e atteggiamenti che non si addicono a un esponente delle istituzioni dello stato. Il lavoro di informazione che il suo giornale svolge evidentemente provoca nervosismo in alcuni sostenitori del No al referendum. Ma il nervosismo non può trasformarsi in allusioni o attacchi nei confronti della stampa.