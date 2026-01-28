Michelle Pfeiffer ha fatto il suo ingresso alla sfilata Giorgio Armani Privé a Parigi come una vera protagonista. Con un completo in velluto e bottoni gioiello, ha illuminato la prima fila, attirando tutti gli occhi su di sé. La sua presenza elegante e magnetica ha fatto parlare durante tutta la Paris Haute Couture Week, lasciando il pubblico senza parole.

C on il suo charme elegante e magnetico, Michelle Pfeiffer ha catturato gli sguardi di tutta la Paris Haute Couture Week durante la sfilata Giorgio Armani Privé per la collezione primavera-estate 2026. Seduta accanto a Diane Kruger e Kate Hudson, l’attrice ha incarnato l’eleganza discreta e raffinata tipica dello stile Armani: lusso misurato, femminilità sofisticata e bagliori appena accennati, senza eccessi. Lo stile di Michelle Pfeiffer. guarda le foto Il look Armani per Armani di Michelle Pfeiffer. Pfeiffer ha scelto un completo in velluto fluido, con pantaloni plissettati e una giaccia a maniche corte impreziosita da cristalli scintillanti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’attrice illumina la prima fila della sfilata Giorgio Armani Privé a Parigi con un completo in velluto e bottoni gioiello che celebrano il legame speciale con la maison

La seconda giornata di Haute Couture a Parigi si conclude con la sfilata di Giorgio Armani Privé.

Silvana Armani ha appena presentato la sua prima collezione per Armani Privé.

