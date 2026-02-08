Atletica Casoni è campione italiano junior Corsa da brividi il titolo arriva al fotofinish

Da ilrestodelcarlino.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Casoni ha vinto il titolo italiano junior negli 1500 metri indoor ad Ancona. La gara è stata emozionante: il giovane rubierese, che corre per le Fiamme Azzurre, ha tagliato il traguardo al fotofinish in 3’57’’35. Un risultato che conferma il suo talento e la sua determinazione.

Alessandro Casoni non tradisce: lo junior rubierese, oggi targato Fiamme Azzurre ma allenato sempre da Emilio Benati, vince ad Ancona i 1500 dei campionati italiani indoor nel tempo di 3’57’’35. Ma non è il tempo che conta, perché Alessandro vince al fotofinish, fatto che capita raramente nel mezzofondo. Casoni, che non aveva il miglior tempo d’accredito, resta tra i primissimi sino agli 800; poi passa davanti e ai 1000 conduce la gara, dando l’impressione di vincerla facilmente. Ma non ha fatto i conti con il reatino Valerio Ciaramella che lo affianca all’ultima curva per una volata lunghissima e mozzafiato che porta i due appaiati al traguardo; stesso tempo, infatti, per primo e secondo, con i millesimi che premiano Casoni; terzo Fabio Mozzi, lontano a 4’00’’34. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

atletica casoni 232 campione italiano junior corsa da brividi il titolo arriva al fotofinish

© Ilrestodelcarlino.it - Atletica, Casoni è campione italiano junior. Corsa da brividi, il titolo arriva al fotofinish

Approfondimenti su Casoni Italia

Atletica leggera: Alexandru è quarto al meeting internazionale di Ancona. Casoni vince la sua serie negli 800 e fa il personale. L’ex campione Tilli elogia la prova di Zlatan

Nella prima giornata dei campionati regionali indoor allievi e juniores, i rappresentanti di Reggio Emilia hanno ottenuto diversi podi, senza però raggiungere vittorie complete.

Corsa Scudetto, il bivio di gennaio ridisegna la corsa al titolo. Inter, Napoli, Milan e Roma si contendono il titolo

A gennaio, la corsa allo Scudetto si accende con quattro grandi contendenti: Inter, Napoli, Milan e Roma.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Casoni Italia

Argomenti discussi: Atletica, Casoni è campione italiano junior. Corsa da brividi, il titolo arriva al fotofinish; Ancona: Di Fabio marcia record, Pagliarini 7.30; Pietro Arese strapazza il record italiano del miglio! E Casoni toglie un primato a… Stefano Mei; Tortu, il ritorno sui 60 metri è un incubo: infortunio e Mondiali a rischio. Italia da record con Arese e Casoni cancella Mei.

atletica casoni è campioneAtletica, Casoni è campione italiano junior. Corsa da brividi, il titolo arriva al fotofinishSui 1500 metri indoor, successo per il rubierese delle Fiamme Azzurre. Volata mozzafiato, decidono i millesimi di secondo ... ilrestodelcarlino.it

atletica casoni è campioneAncona Day 1: Di Fabio marcia record, Pagliarini 7.30 – Le emozioni su Atletica Italiana TVNel Day 1 dei Tricolori Juniores e Promesse indoor di Ancona cade il primato U20 dei 3000 di marcia con Serena Di Fabio. Titoli nella velocità per Pagliarini, B ... sportface.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.