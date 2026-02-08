Alessandro Casoni ha vinto il titolo italiano junior negli 1500 metri indoor ad Ancona. La gara è stata emozionante: il giovane rubierese, che corre per le Fiamme Azzurre, ha tagliato il traguardo al fotofinish in 3’57’’35. Un risultato che conferma il suo talento e la sua determinazione.

Alessandro Casoni non tradisce: lo junior rubierese, oggi targato Fiamme Azzurre ma allenato sempre da Emilio Benati, vince ad Ancona i 1500 dei campionati italiani indoor nel tempo di 3’57’’35. Ma non è il tempo che conta, perché Alessandro vince al fotofinish, fatto che capita raramente nel mezzofondo. Casoni, che non aveva il miglior tempo d’accredito, resta tra i primissimi sino agli 800; poi passa davanti e ai 1000 conduce la gara, dando l’impressione di vincerla facilmente. Ma non ha fatto i conti con il reatino Valerio Ciaramella che lo affianca all’ultima curva per una volata lunghissima e mozzafiato che porta i due appaiati al traguardo; stesso tempo, infatti, per primo e secondo, con i millesimi che premiano Casoni; terzo Fabio Mozzi, lontano a 4’00’’34. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Atletica, Casoni è campione italiano junior. Corsa da brividi, il titolo arriva al fotofinish

Nella prima giornata dei campionati regionali indoor allievi e juniores, i rappresentanti di Reggio Emilia hanno ottenuto diversi podi, senza però raggiungere vittorie complete.

