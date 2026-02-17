antenna group annuncia tony blair come senior advisor

Antenna Group ha scelto Tony Blair come Senior Advisor per il nuovo Europe-Gulf Forum di maggio 2026. La decisione arriva mentre il gruppo greco si avvicina a finalizzare l'acquisto di asset di Gedi, tra cui il quotidiano Repubblica. Blair collaborerà con il team per sviluppare la strategia dell’evento, che coinvolgerà leader politici e imprenditori di entrambi i continenti.

Antenna Group, ovvero il colosso greco vicinissimo a rilevare gli asset più redditizi di Gedi – tra cui Repubblica – ha annunciato che l’ex premier britannico Tony Blair assumerà il ruolo di Senior Advisor per la realizzazione dell’ Europe-Gulf Forum, in programma a maggio 2026. L’evento, che sarà ospitato da Antenna in partnership con il principale think tank statunitense, l’ Atlantic Council, riunirà esponenti di primo piano del mondo politico, imprenditoriale, finanziario e istituzionale, con l’obiettivo di costruire una cooperazione duratura tra Europa e Golfo Persico, due regioni chiave unite da interessi geopolitici e opportunità di investimento condivisi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

