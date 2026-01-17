Trump nomina i membri del Board of Peace per Gaza Tutti i nomi da Tony Blair a Marco Rubio

Donald Trump ha comunicato la composizione del Board of Peace per Gaza, includendo figure di rilievo come Marco Rubio, Tony Blair, Jared Kushner e altri. La decisione coinvolge personalità provenienti da diversi settori, tra politica, finanza e diplomazia, con l’obiettivo di promuovere un percorso di stabilità nella regione. La formazione del board rappresenta un passo importante nel contesto delle iniziative di pace in una delle zone più complesse del Medio Oriente.

Donald Trump ha annunciato i membri del Board of Peace per Gaza. I componenti sono: il segretario di Stato Marco Rubio; gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner; l’ex premier inglese Tony Blair, il ceo di Apollo Management Marc Rowan, il presidente della Banca Mondiale Ajay Banga e il vice consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Robert Gabriel. Un gruppo, sottolinea una nota, «composto da leader con esperienza in diplomazia, sviluppo, infrastrutture e strategia economica». «Ogni membro del consiglio esecutivo supervisionerà un portafoglio definito, fondamentale per la stabilizzazione e il successo a lungo termine di Gaza, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rafforzamento delle capacità di governance, le relazioni regionali, la ricostruzione, l’attrazione di investimenti, i finanziamenti su larga scala e la mobilitazione di capitali», si legge nelle spiegazioni della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Trump annuncia il comitato esecutivo del Board of Peace per Gaza: ecco tutti i nomi Leggi anche: Tony Blair non farà parte del comitato su Gaza voluto da Trump Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Trump nomina Marco Rubio e Tony Blair tra i consiglieri esecutivi del Consiglio di Pace per Gaza - Il presidente degli Stati Uniti nomina Marco Rubio e Tony Blair tra i sette consiglieri esecutivi del Consiglio di Pace per Gaza; Trump nomina i membri del Board of Peace per Gaza. Tutti i nomi, da Tony Blair a Marco Rubio; Gaza, Trump su Truth: Formato il Board della pace, ora Hamas consegni armi; Trump nomina il Board of Peace per Gaza. Trump nomina i membri del Board of Peace per Gaza. Tutti i nomi, da Tony Blair a Marco Rubio - Nickolay Mladenov, ex inviato Onu ed ex ministro bulgaro, sarà invece l'Alto rappresentante. open.online

