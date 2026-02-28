Da Mark Zuckerberg da Prada a Monica Bellucci e Madonna | tutti i vip alla Milano Fashion Week 2026

Alla Milano Fashion Week 2026 hanno partecipato numerosi personaggi noti, tra cui Mark Zuckerberg, rappresentanti di Prada, Monica Bellucci e Madonna. L’evento si è concentrato sulle nuove collezioni donna per la stagione autunno-inverno 2627. La settimana della moda ha attirato pubblico e stampa, con sfilate e presentazioni che hanno visto la presenza di diversi artisti e imprenditori del settore.

Via alla Milano Fashion Week 2026 dedicata alle collezioni donna autunno-inverno 2627: nonostante l’attenzione “divisa” tra la moda a Milano e la musica a Sanremo, il capoluogo meneghino brulica di persone, tra appassionati, addetti ai lavori e celebrities o influencers invitate ad assistere in prima fila alle novità dei brand. Attori, musicisti e artisti sia italiani che internazionali condividono i posti più privilegiati assieme a tanti sportivi, rimasti in città dopo le Olimpiadi appena concluse. Vediamo i volti più noti apparsi nella prima giornata di questa settimana della moda. Ad inaugurare le sfilate fisiche della Milano Fashion Week 2026 ci ha pensato Diesel, con un parterre ricco di nomi italiani: per il mondo della musica erano presenti due artisti amati dalla generazione Z, Anna Pepe e Pyrex, ex membro della Dark Polo Gang. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mark Zuckerberg in prima fila alla sfilata di Prada: il piano per gli occhiali con l’AI e il business della tecnologia indossabile, ecco cosa ci faceva alla Milano Fashion WeekIl CEO di Meta in prima fila a Milano per blindare l'accordo con EssilorLuxottica sulla wearable technology.

Milano Fashion Week 2026, Monica Bellucci si prende la scena e oscura Ferragni e GolinoMilano Fashion Week 2026, giorno due: è stata la volta di Fendi di presentare alla capitale lombarda quale sia il futuro del fashion per il...

