Da incognita a certezza | Koni De Winter si è preso la difesa del Milan

Koni De Winter ha preso in mano la difesa del Milan dopo aver mostrato prestazioni convincenti nel derby e nelle ultime partite. Il difensore belga, che si è affermato come leader nel reparto arretrato, sta dimostrando solidità e affidabilità come difensore centrale. La sua presenza in campo è diventata un elemento chiave per la squadra, con miglioramenti evidenti nelle sue prestazioni recenti.

Dopo un ottimo derby e delle ottime prestazioni negli ultimi mesi, Koni De Winter sta dimostrando alla tifoseria e a Massimiliano Allegri delle buone capacità da leader difensivo e da difensore centrale moderno. Il classe 2002 è arrivato dal Genoa per 20 milioni di euro, dopo due ottime stagioni con la maglia rossoblu, infatti, a Genova, con Gilardino e Vieira, il belga ha effettuato 57 presenze in due annate. A Milano, sponda rossonera, l’acquisto di De Winter ha avuto numerose critiche da parte dei tifosi, soprattutto per via del costo del cartellino. Le difficoltà iniziali di Koni De Winter. Inizialmente, il classe 2002 non è riuscito ad inserirsi a pieno nei meccanismi di gioco del Milan di Massimiliano Allegri, tanto che nelle prime otto presenze con la maglia rossonera, De Winter non è mai riuscito ad essere tra i titolari. 🔗 Leggi su Milanzone.it

