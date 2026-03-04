Milan derby da brividi | tocca a De Winter guidare la difesa rossonera

Nel derby di Milano, Koni De Winter ha preso il posto di Thiaw in difesa, dopo un periodo di adattamento. L’olandese, arrivato al Milan, ha consolidato il suo ruolo nel reparto arretrato e ha partecipato alla partita come difensore titolare. La sua presenza ha segnato una svolta nella linea difensiva dei rossoneri, che si sono affrontati in un match intenso e ricco di emozioni.

Per il fischio d'inizio dobbiamo aspettare altri 4 giorni, ma la tensione legata al derby continua ad aumentare. Milan ed Inter, due big del campionato, si affronteranno domenica sera in un match che potrebbe ridisegnare le sorti dello scudetto, con i rossoneri che potrebbero accorciare e riaprire un discorso che per molti è già chiuso. Contro i nerazzurri, Max Allegri dovrà fare a meno di uno dei pilastri della difesa: Matteo Gabbia. L'italiano è stato operato a causa di un ernia inguinale e non sarà disponibile per diverse partite. A guidare la difesa sarà, perciò, Koni De Winter. Il giovane difensore centrale, durante gli ultimi mesi, è riuscito a guadagnarsi sempre più spazio e, quando è stato schierato titolare, non ha mai deluso le aspettative.