Missili e droni da Hezbollah Israele attacca il Libano | Pronti a ogni scenario L’Idf allontana l’ipotesi dell’invasione

Hezbollah ha lanciato missili e droni contro Israele, che ha risposto con attacchi nel Libano. Il portavoce dell’IDF ha dichiarato che le forze israeliane sono pronte a ogni possibile sviluppo, ma al momento non prevedono un’invasione terrestre nel breve o medio periodo. La situazione rimane tesa, con entrambe le parti che monitorano attentamente gli eventi senza annunci di operazioni di terra imminenti.

«Siamo pronti per ogni scenario – ha detto il portavoce di Idf Nadav Shoshani – e tutto dipende dagli sviluppi sul campo, ma nel breve-medio raggio non c’è intenzione di avviare un’operazione via terra in Libano». Ma da Israele una fonte della sicurezza aveva comune anticipato al canale saudite Al-Hadath che la nuova offensiva contro Hezbollah «sarà ampia e completa e potrebbe includere l’invasione». La fonte ha dichiarato che non ci sarà «alcuna immunità per nessun politico o figura militare di Hezbollah, e nemmeno per i suoi sostenitori». Israele ha lanciato decine di attacchi in Libano questa mattina, dopo che Hezbollah ha lanciato razzi e droni contro Israele durante la notte. 🔗 Leggi su Open.online

Missili e droni da Hezbollah: Israele attacca il LibanoAlmeno 10 persone sono state uccise negli attacchi israeliani alla periferia sud di Beirut.

La guerra si espande al Libano: Hezbollah lancia missili, Israele attacca, almeno 31 mortiSono almeno 31 i morti confermati in Libano dopo che la guerra in Iran ha avuto la sua espansione anche al Paese dei Cedri: Hezbollah, principale...

Approfondimenti e contenuti su Missili.

Temi più discussi: Iran, dai droni al super missile: le armi per colpire anche Europa; Attacco aereo su Kiev con missili e droni; Missili ipersonici e droni Shahed: ecco quali sono le armi impiegate da Teheran; Missili e droni russi colpiscono Kiev, Kharkiv e Zaporizhia durante attacco notturno.

Attacco all’Iran: quali missili, quali difese e perché le scorte sono decisiveDai Tomahawk a Thaad e Iron Dome: come stanno combattendo Usa, Israele e Iran. Missili, droni, difesa multistrato e il nodo degli arsenali ... adnkronos.com

Usa e Israele attaccano l'Iran, Teheran conferma l'uccisione di Khamenei: nuovi missili sui Paesi del GolfoSecondo giorno della guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, morto l'ayatollah Ali Khamenei: le ultime notizie in diretta ... virgilio.it

D'Ambrosio, paura a Dubai per l'ex Inter: "Missili e boati, vogliamo tornare a casa" - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | Il punto delle 17: Ucciso anche Ahmadinejad, missili contro la portaerei Usa #ANSA x.com