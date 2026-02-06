Novara picchiato brutalmente dai genitori per i cattivi voti a scuola | chiede aiuto ai genitori di un amico e all' intelligenza artificiale

A Novara, un ragazzo ha raccontato di essere stato picchiato brutalmente dai genitori per i cattivi voti a scuola. Secondo quanto riferisce, le botte si ripetevano almeno tre volte alla settimana e usavano ogni volta strumenti diversi, dalla cintura ai rami di albero. Il giovane ha deciso di chiedere aiuto, rivolgendosi ai genitori di un amico e anche all’intelligenza artificiale, per trovare una via d’uscita da questa situazione.

Lo picchiavano di frequente, almeno tre volte alla settimana. Usavano una cintura, fili di carica batterie, scopa, bastone di legno, utensili da cucina, rami di albero. Tutto per punirlo di un rendimento scolastico non all’altezza. Per lui, un ragazzino di 15 anni residente a Novara, la vita in quella famiglia era diventata un vero incubo. La fuga e la richiesta di aiuto Per questo è scappato di casa e dopo qualche ora ha chiamato il 112. È così che è emersa una storia di oppressione psicologica e di maltrattamenti e violenze fisiche. Il ragazzo è stato raccolto da una volante che lo ha portato presso gli uffici della questura di Novara. 🔗 Leggi su Feedpress.me

