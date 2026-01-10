Italia nel mirino dei cyberterroristi | 9.250 attacchi in un anno

Nel corso del 2025, l’Italia ha affrontato circa 9.250 attacchi informatici, evidenziando l’importanza del lavoro del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche. La sua attività si è rivelata fondamentale nella prevenzione e nella gestione di minacce cibernetiche complesse, contribuendo a tutelare le infrastrutture strategiche del paese.

Nel 2025 l'azione del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche si è rivelata cruciale nella prevenzione e nella gestione di eventi di sicurezza cibernetica complessi. L'azione del Centro si è basata su un modello operativo integrato, che combina indirizzo strategico, coordinamento e capacità operative dirette, supportato dalla rete territoriale dei Nuclei Operativi per la Sicurezza Cibernetica, fondamentali per la gestione delle segnalazioni e la prima risposta agli incidenti. Il report 2025 della Polizia Postale ha registrato nell'ultimo anno 9.250 casistiche di attacchi informatici, a testimonianza dell'elevata pressione cibernetica sul Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Italia nel mirino dei cyberterroristi: 9.250 attacchi in un anno Leggi anche: Itch.io nel mirino dei cybercriminali: come funzionano i nuovi attacchi e come difendersi Leggi anche: Italia nel mirino degli hacker: nel 2025 oltre il 10% dei cyberattacchi mondiali, +600% nel settore della Difesa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Italia nel mirino dei cyberterroristi: 9.250 attacchi in un anno - Nel 2025 l'azione del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche si è rivelata cruciale ... iltempo.it

Truffa del finto incidente, anziani nel mirino: colpi anche in provincia di Pesaro Urbino, sgominata banda attiva in tutta Italia - facebook.com facebook

#Dovbyk resta nel mirino del #Napoli. L’attaccante ucraino preferirebbe restare in Italia. #calciomercato x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.