Lombardia | Cyber Index PMI svela crescita consapevolezza ma vulnerabilità restano elevate Attacchi al 36%

La Lombardia mostra segnali di miglioramento nella consapevolezza sui rischi informatici, ma le vulnerabilità restano alte. Secondo il nuovo rapporto, il 36% delle aziende ha subito attacchi cyber. La presentazione del Cyber Index PMI, realizzata da Confindustria Varese, Generali, il Politecnico di Milano e l’Agenzia per la Cybersicurezza, evidenzia un quadro in cui molte imprese sono più attente ai pericoli digitali, ma ancora insufficientemente protette.

Cyberminaccia Lombardia: tra Consapevolezza in Crescita e Vulnerabilità Persistente. La presentazione del Cyber Index PMI Lombardia, un'iniziativa congiunta di Confindustria Varese, Generali, l'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ha tracciato un quadro complesso della resilienza digitale delle piccole e medie imprese del Nord-Ovest. Il rapporto, focalizzato su un campione di 251 aziende operanti in Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, evidenzia un aumento della consapevolezza dei rischi, ma anche una preoccupante persistenza di vulnerabilità, spesso legate a errori umani.

