Curling prosegue il sogno semifinali per l’Italia alle Paralimpiadi! Lettonia battuta in serata sfida alla Corea del Sud

La nazionale italiana di curling a squadre miste ha conquistato la quarta vittoria nel Round Robin delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, battendo la Lettonia. Questa vittoria permette all’Italia di proseguire la corsa verso le semifinali. In serata, i giocatori affronteranno la Corea del Sud in una sfida decisiva per il passaggio alla fase successiva.

Ancora in corsa. La Nazionale italiana a squadre miste di curling ha trovato la quarta vittoria nel Round Robin valido per le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri infatti hanno sconfitto la Lettonia nel penultimo incontro di questa prima fase, imponendosi con il risultato di 10-5. Un match tutt’altro che semplice per i nostri ragazzi che, dopo aver marcato due punti nell’end inaugurale, hanno subito dopo subito il contro sorpasso da parte degli avversari, capaci di segnare tre timbri salvo poi vedersi pareggiare i conti nella ripresa successiva, dove la compagine tricolore mette a referto un sigillo. La storia si ripete nel quarto round, momento in cui i lettoni mettono di nuovo il muso davanti con il parziale di 3-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

