Durante la gara di curling valida per le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la nazionale italiana di doppio misto ha affrontato la Lettonia. Dopo un buon avvio, l’Italia ha visto la squadra avversaria accelerare nel corso della partita, portando alla sua sconfitta. Questa è la quarta volta che la squadra italiana esce sconfitta durante i giochi. La sfida si è conclusa con il successo della formazione lettone.

Dopo aver marcato due punti nell’end inaugurale, Orietta Berto e Paolo Ioriatti hanno subito il cameback degli avversari nel turno successivo, mettendo a referto tre sigilli. I nostri portacolori hanno poi ripristinato gli equilibri al terzo, salvo poi passare nuovamente in svantaggio a causa di altri due timbri segnati nella quarta ripresa. La situazione cambia nella seconda metà del match. Al quinto end infatti gli azzurri hanno accorciato le distanze prima di cedere il passo alle ottime manovre offensive dei lettoni, bravi ad allungare sul +2 al sesto rubando poi per due volte la mano e chiudendo i giochi sul 4-9. Domani, domenica 8 marzo, gli azzurri disputeranno il penultimo incontro della rassegna a cinque cerchi, dove affronteranno gli Stati Uniti nella sesta sessione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling: la Lettonia mette il turbo a metà gara e batte l’Italia. Quarta sconfitta alle Paralimpiadi

