Curling buona partenza dell’Italia alle Paralimpiadi Corea del Sud battuta 7-5

L’Italia ha iniziato con successo il torneo di curling doppio misto alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, battendo la Corea del Sud con un punteggio di 7-5. La partita si è svolta oggi e ha visto gli atleti italiani conquistare il primo punto nel percorso verso le medaglie. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra italiana.

Grande partenza dell'Italia nel torneo di curling, specialità doppio misto, valido per le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. In occasione della prima sessione del Round Robin la coppia composta da Orietta Berto e Palo Ioratti ha battuto la Corea del Sud per 7-5, sfoggiando subito grande confidenza con il ghiaccio ampezzano. Ottimo l'inizio del match dei nostri portacolori, decisamente più precisi fin dal primo end, terminato con una mano rubata da un punto, preludio di due punti presi nel secondo e di un altro sigillo arpionato sempre quando il martello era in possesso degli avversari. Spalle al muro, gli asiatici reagiscono egregiamente nel quarto round, momento in cui pareggiano clamorosamente i conti mettendo a referto quattro timbri che ripristinano gli equilibri.

Curling, buona la prima per l’Italia: battuta la Corea 8-4Continua la striscia di vittorie di Stefania Costantini ed Amos Mosaner nel doppio misto di curling: gli azzurri hanno liquidato la Corea con un...

Curling, l’Italia crolla contro la Corea del Sud: secondo ko per Constantini e compagne alle OlimpiadiL’Italia è incappata nella seconda sconfitta consecutiva nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, venendo...

Curling, Constantini e Mosaner battono la Corea del Sud: buona la prima per l’Italia VIDEOCORTINA-Buona la prima per l’Italia del curling: nel doppio misto la coppia formata dall’ampezzana Stefania Constantini e dal trentino Amos Mosaner ha battuto la Corea del Sud. ilgazzettino.it

Olimpiadi Milano-Cortina, doppio misto curling: l'Italia batte la Corea del Sud con Constantini e MosanerIn attesa della cerimonia d'apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, oggi (giovedì 5 febbraio) ci sono tante gare in programma. Si è iniziato con il curling e con l'esordio vincente del ... corrieredellosport.it

