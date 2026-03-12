Le squadre italiane di curling sono state ufficialmente convocate per i Mondiali 2026, che si svolgeranno a Calgary dal 14 al 22 marzo. Il gruppo selezionato per rappresentare l’Italia è lo stesso che ha partecipato alle Olimpiadi, confermando così la continuità della formazione. L’evento si terrà sul ghiaccio canadese e attirerà le migliori nazionali internazionali in questa disciplina.

Ancora pochi giorni di attesa in vista dei Campionati Mondiali femminili di curling 2026, in programma da sabato 14 a domenica 22 marzo sul ghiaccio canadese di Calgary. Archiviata un’edizione olimpica piuttosto negativa (ma in linea con il rendimento dell’ultimo anno) a Cortina, l’Italia spera di voltare pagina nella rassegna iridata che chiuderà di fatto la stagione del Team Constantini. Confermata in blocco la composizione della squadra che aveva preso parte ai Giochi Olimpici, quindi senza Angela Romei. Le convocate per il Mondiale in Canada sono pertanto Stefania Constantini (nel ruolo di skip), Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli e Rebecca Mariani (da alternate). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, le convocate dell’Italia per i Mondiali 2026. Confermato il gruppo delle Olimpiadi

