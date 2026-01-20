Il 20 gennaio, l’Italia ha annunciato i convocati della squadra maschile di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Confermato il gruppo già presente all’European Cup of Nations, sotto la guida dell’head coach Jukka Jalonen e dei vice-allenatori Giorgio De Bettin e Stefan Mair. Questa selezione rappresenta un momento importante per il movimento italiano, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli in un evento di grande rilevanza internazionale.

Una giornata importante per l’Italia dell’hockey sul ghiaccio. Oggi, martedì’ 20 gennaio, l’head coach Jukka Jalonen, di concerto ai vice-allenatori Giorgio De Bettin e Stefan Mair, ha diramato i convocati delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per ciò che concerne la selezione maschile. Non ci sono novità né colpi di scena. La compagine che tornerà alla rassegna a cinque cerchi dopo ben vent’anni di assenza sarà formata dai giocatori che hanno già preso parte alle due rilevanti tappe di European Cup Of Nations disputate tra novembre e dicembre in Polonia ed Ungheria. Il reparto portieri è formato da Damian Clara (Brynäs IFSvezia), Davide Fadani (KlotenSvizzera) e Gianluca Vallini (HC Bolzano). 🔗 Leggi su Oasport.it

Hockey ghiaccio, i convocati dell'Italia per le Olimpiadi 2026: confermato il gruppo dell'European Cup of Nations

