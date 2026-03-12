Cure ' a misura di persona' tre reparti del Di Venere tra i migliori d' Italia | premiati dall' ISS

Tre reparti dell'ospedale Di Venere di Bari sono stati riconosciuti dall'Istituto superiore di Sanità con la certificazione 'Perla', un premio che valorizza l’umanizzazione delle cure e i percorsi di assistenza personalizzati. La premiazione coinvolge unità operative considerate tra le migliori in Italia per l’attenzione alla qualità dell’assistenza e alla cura dei pazienti. Questo riconoscimento si inserisce nel quadro delle iniziative volte a migliorare i servizi sanitari.

La speciale certificazione è stata assegnata ai reparti di Cardiologia, Neurologia e Rianimazione, la cui attività si è distinta per l'attenzione alla comunicazione e all'ascolto del paziente. Alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti, tenutasi oggi a Roma, sono intervenuti i rispettivi coordinatori di progetto, i dottori Maurizio Turturo, Rosa Capozzo e Gabriella Ingenito, con Olimpia Difruscolo e Claudia Morleo. "Il riconoscimento - evidenzia la Asl Bari - conferma l'impegno dei professionisti dell'Ospedale Di Venere nel garantire non solo elevati standard clinici, ma anche percorsi assistenziali capaci di mettere al centro la persona, il dialogo e la qualità dell'esperienza di cura.

