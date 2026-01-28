Cupolone avanza l’iter burocratico I lavori partiranno nel corso del 2026

La burocrazia per il nuovo Cupolone avanza, mentre si attende l’avvio dei lavori nel 2026. La grande arena da oltre 15mila posti, che sorgerà in Fiera, sta entrando nella fase finale delle approvazioni. I tempi sono ancora incerti, ma l’obiettivo è cominciare i lavori tra circa due anni.

Avanza l’iter per il cupolone, la maxi arena per gli eventi da oltre 15mila posti che sorgerà in Fiera. Italian Exhibition Group aspetta il via libera definitivo per dare sostanza al progetto. Si tratta di un iter burocratico complesso che coinvolge diversi enti – non solo il Comune, ma anche Regione, Provincia e Soprintendenza – e che arriverà a conclusione con il permesso di costruire. Poi potranno partire i lavori: la realizzazione del cupolone comincerà quest’anno per concludersi nel primo semestre del 2028. D’altra parte Maurizio Ermeti, presidente di Ieg, nei mesi scorsi aveva parlato di "tempi burocratici lunghi per avere le autorizzazioni necessarie: è un’opera gigante che tiene conto di tanti aspetti di sostenibilità ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cupolone, avanza l’iter burocratico. I lavori partiranno nel corso del 2026 Approfondimenti su Cupolone Fiera Rigenerazione della galleria Urtoller: i lavori partiranno all’inizio del 2026 Fondazione Dilvo Lotti e Casa Museo: "Il lungo iter burocratico è concluso" È stato completato l’iter di costituzione della Fondazione Dilvo Lotti, che include il finanziamento del fondo di garanzia previsto dalla legge e l’aggiornamento dello statuto secondo le normative vigenti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cupolone Fiera Argomenti discussi: Cupolone, avanza l’iter burocratico. I lavori partiranno nel corso del 2026. Cupolone, avanza l’iter burocratico. I lavori partiranno nel corso del 2026Avanza l’iter per il cupolone, la maxi arena per gli eventi da oltre 15mila posti che sorgerà in Fiera. Italian Exhibition Group aspetta il via libera definitivo per dare sostanza al progetto. Si trat ... ilrestodelcarlino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.