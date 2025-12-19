Gravina contro Allegri: «Dobbiamo riacquistare il senso dell’educazione. Si è convinti che più si urla.». Le parole del presidente FIGC. Il caso degli insulti di Massimiliano Allegri a Gabriele Oriali durante la semifinale di Supercoppa a Riyadh ha spinto il Napoli a pubblicare un comunicato ufficiale per chiedere provvedimenti esemplari. Sulla vicenda è intervenuto il presidente FIGC Gabriele Gravina: « L’aggressione verbale di Allegri a Oriali? Qui è un fatto culturale. Dobbiamo riacquistare il senso dell’educazione. Ultimamente si è convinti che più si urla e più si condiziona la scelta o la decisione dell’arbitro o degli addetti ai lavori, ma invece è solo una sconfitta per l’immagine del calcio italiano ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

