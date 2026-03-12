Crotone | Voce entra nel centrodestra alleanza per
Il movimento Voce si unisce al centrodestra a Crotone, rafforzando l’alleanza politica locale. Il sindaco ha ricevuto segnali di sostegno alla sua ricandidatura alle prossime elezioni di maggio. L’adesione di Voce al centrodestra rappresenta un passaggio importante nel panorama politico della città. La notizia si aggiunge alle dinamiche in corso in vista delle consultazioni elettorali.
L’adesione ufficiale del movimento Voce al centrodestra segna un punto di svolta nella politica locale crotonese, con il sindaco che accoglie i segnali di sostegno alla sua ricandidatura per le elezioni di maggio. Questa scelta strategica trasforma una collaborazione informale in un’alleanza strutturata, puntando su una filiera istituzionale che collega l’amministrazione comunale al governo regionale e nazionale guidato da Giorgia Meloni. Il passaggio da una coalizione civica iniziale a un schieramento politico definito evidenzia come la stabilità amministrativa richieda ora un ancoraggio partitico solido per garantire continuità nei progetti di sviluppo urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Provincia, Gafforelli entra Papa nel conclave del centrodestra. Ma manca la fumata biancaSabato mattina (10 gennaio) il vertice della coalizione: Lega possibilista sul nome del sindaco di Romano, riflessioni in casa FdI Bergamo.
Messina: Costa al centrodestra, Ruggeri e Crocé in alleanzaMercoledì 11 marzo 2026, alle ore 17:02, il panorama politico di Messina si sta ridefinendo con la notizia che Alessandro Costa, ex presidente del I...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Crotone Voce entra nel centrodestra...
Temi più discussi: Palermo, il segretario generale della Fillea Cgil Sicilia a Crotone: La vera sfida nei cantieri edili è sconfiggere le relazioni opache della mafia -; Vela e territorio: il Club Velico Crotone lancia la sfida per una stagione da record; Crotone, il sindaco Vincenzo Voce annuncia l’avvio dei corsi di Medicina; Vela: presentato il Calendario degli Eventi 2026 del Club Velico Crotone.
Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce aderisce al centrodestraEletto nel 2020 come candidato civico, motiva la sua adesione ufficiale in vista delle prossime elezioni comunali di maggio ... corrieredellacalabria.it
Voce-Centrodestra, matrimonio ufficiale: filiera del buon governo da Occhiuto a MeloniColgo positivamente i segnali che arrivano dal centrodestra a sostegno della mia ricandidatura a sindaco ... ilcrotonese.it
LE RELIQUIE DI SANTA BERNADETTE IN VISITA ALLA QUESTURA DI CROTONE Accolte dalla Polizia di Stato e dall’UNITALSI, le reliquie della veggente di Lourdes portano un momento di spiritualità e riflessione tra gli operatori della sicurezza https://www. - facebook.com facebook
Vasta operazione dei Carabinieri contro la ‘ndrangheta a Crotone: 19 i soggetti arrestati per associazione di tipo mafioso, estorsione, rapina e traffico di stupefacenti. Le indagini hanno fatto luce sulle dinamiche dei clan attivi a Isola di Capo Rizzuto, document x.com