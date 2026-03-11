Mercoledì 11 marzo 2026, alle 17:02, si è diffusa la notizia che Alessandro Costa, ex presidente del I Quartiere, è stato escluso dalla candidatura alla presidenza del Comune di Messina dal movimento Sud chiama Nord. Nel frattempo, il centrodestra si presenta compatto con Ruggeri e Crocé che annunciano un’alleanza politica per le prossime elezioni amministrative.

Mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 17:02, il panorama politico di Messina si sta ridefinendo con la notizia che Alessandro Costa, ex presidente del I Quartiere, è stato escluso dalla candidatura alla presidenza dell’ente municipale da parte del movimento Sud chiama Nord. Questa decisione, presa dopo anni di frizioni interne e una rottura con l’ex sindaco Basile, ha spinto Costa verso il centrodestra, dove intende presentare la sua lista portando dietro i candidati già selezionati per il partito. Il clima è mite, con nubi sparse e temperature intorno ai 16 gradi, mentre i venti soffiano a 9.2 nodi da Sud, creando un’atmosfera serena che contrasta con le turbolenze politiche in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina: Costa al centrodestra, Ruggeri e Crocé in alleanza

Articoli correlati

Macerata: Paoloni sindaco al centro di un’inedita alleanza per la Provincia, sfida al centrodestra scontento.Macerata è al centro di una potenziale svolta politica in vista delle elezioni provinciali.

Il Pd guarda al voto del 2027 “Un’alleanza larga tra i delusi dall’esperienza di centrodestra“Il centrosinistra è in moto in vista del 2027, ne parliamo con il capogruppo del Pd, Vincenzo Alfarano.

Altri aggiornamenti su Messina Costa al centrodestra Ruggeri e...

Temi più discussi: Amministrative, la sfida delle liste di De Luca: i nomi che mettono in difficoltà il centrodestra; Amministrative, vertice nel centrosinistra per sciogliere i nodi; Messina, Basile presenta 15 liste e i candidati alle Municipalità: attesa per la sorpresa” Elezioni, presentate le quindici liste di Sud chiama Nord: tra le novità Cantello e Messina.

Elezioni Comunali Messina, cosa farà Dafne Musolino? Smentito il passaggio al centrodestraLa scelta del Pd di puntare su Antonella Russo come candidato sindaco del centrosinistra, dopo una lunga e sofferta trattativa, hanno spaccato i Dem (con l’area di Alessandro Russo che comunque soster ... strettoweb.com

Messina, stoccata al centrodestra Autru Ryolo: quelli che dicono di aver scelto il migliore, insistevano per una mia candidaturaColpo a sorpresa di Cateno De Luca e Federico Basile. In una conferenza stampa, avvenuta presso la Galleria Vittorio Emanuele di Messina, è stato presentato un nuovo candidato: si tratta dell’architet ... strettoweb.com

Daniela Zinnanti, 50 anni, martedì sera a Messina è stata trovata morta nella sua abitazione colpita con decine di coltellate. La polizia ha fermato Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima, che ha confessato ed è stato portato in carcere. L'uomo ha - facebook.com facebook

La conferma di #Messina da New York: "Roma e Milano nei piani della Nba Europe" x.com