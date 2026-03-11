Messina | Costa al centrodestra Ruggeri e Crocé in alleanza

Da ameve.eu 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 11 marzo 2026, alle 17:02, si è diffusa la notizia che Alessandro Costa, ex presidente del I Quartiere, è stato escluso dalla candidatura alla presidenza del Comune di Messina dal movimento Sud chiama Nord. Nel frattempo, il centrodestra si presenta compatto con Ruggeri e Crocé che annunciano un’alleanza politica per le prossime elezioni amministrative.

Mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 17:02, il panorama politico di Messina si sta ridefinendo con la notizia che Alessandro Costa, ex presidente del I Quartiere, è stato escluso dalla candidatura alla presidenza dell’ente municipale da parte del movimento Sud chiama Nord. Questa decisione, presa dopo anni di frizioni interne e una rottura con l’ex sindaco Basile, ha spinto Costa verso il centrodestra, dove intende presentare la sua lista portando dietro i candidati già selezionati per il partito. Il clima è mite, con nubi sparse e temperature intorno ai 16 gradi, mentre i venti soffiano a 9.2 nodi da Sud, creando un’atmosfera serena che contrasta con le turbolenze politiche in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

messina costa al centrodestra ruggeri e croc233 in alleanza
© Ameve.eu - Messina: Costa al centrodestra, Ruggeri e Crocé in alleanza

Articoli correlati

Macerata: Paoloni sindaco al centro di un’inedita alleanza per la Provincia, sfida al centrodestra scontento.Macerata è al centro di una potenziale svolta politica in vista delle elezioni provinciali.

Il Pd guarda al voto del 2027 “Un’alleanza larga tra i delusi dall’esperienza di centrodestra“Il centrosinistra è in moto in vista del 2027, ne parliamo con il capogruppo del Pd, Vincenzo Alfarano.

Altri aggiornamenti su Messina Costa al centrodestra Ruggeri e...

Temi più discussi: Amministrative, la sfida delle liste di De Luca: i nomi che mettono in difficoltà il centrodestra; Amministrative, vertice nel centrosinistra per sciogliere i nodi; Messina, Basile presenta 15 liste e i candidati alle Municipalità: attesa per la sorpresa” Elezioni, presentate le quindici liste di Sud chiama Nord: tra le novità Cantello e Messina.

messina costa al centrodestraElezioni Comunali Messina, cosa farà Dafne Musolino? Smentito il passaggio al centrodestraLa scelta del Pd di puntare su Antonella Russo come candidato sindaco del centrosinistra, dopo una lunga e sofferta trattativa, hanno spaccato i Dem (con l’area di Alessandro Russo che comunque soster ... strettoweb.com

Messina, stoccata al centrodestra Autru Ryolo: quelli che dicono di aver scelto il migliore, insistevano per una mia candidaturaColpo a sorpresa di Cateno De Luca e Federico Basile. In una conferenza stampa, avvenuta presso la Galleria Vittorio Emanuele di Messina, è stato presentato un nuovo candidato: si tratta dell’architet ... strettoweb.com

Trova facilmente notizie e video collegati.