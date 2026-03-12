Crotone | cane Jack smaschera droga e armi sul lungomare

A Crotone, sulla spiaggia, una pattuglia della Guardia di Finanza ha scoperto droga e armi nascosti da un cittadino locale. Durante l’intervento, sono state sequestrate diverse sostanze stupefacenti e armi da fuoco, mentre l’uomo è stato arrestato. L’operazione si è conclusa con il sequestro di materiale illegale e l’arresto del soggetto coinvolto.

La Guardia di Finanza ha portato a termine un'operazione decisa sul lungomare di Crotone, portando all'arresto di un cittadino locale e al sequestro di sostanze stupefacenti e armi da fuoco. L'intervento è stato reso possibile grazie alle capacità olfattive del pastore tedesco Jack, che ha individuato il nascondiglio dei reati in un'area ad alta frequenza di passaggio. L'azione si è concentrata su una zona specifica della costa crotonese, nota per essere un punto critico per lo spaccio. I militari hanno proceduto con perquisizioni personali e domiciliari che hanno portato alla scoperta di cocaina, hashish e un arsenale improvvisato. Il tutto avviene mentre la città affronta altre sfide ambientali, come l'invasione delle processionarie sugli alberi del lungomare, creando un quadro complesso di sicurezza urbana.