Riposto controlli sul lungomare | giovane trovato con droga e coltello

Durante le festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia di Giarre hanno effettuato controlli sul lungomare, individuando un giovane trovato in possesso di droga e un coltello. L’operazione rientra nei servizi straordinari volti a garantire la sicurezza di residenti e turisti nelle zone più frequentate del territorio.

Operazione dei Carabinieri durante le festività. Nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti in occasione delle festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia di Giarre hanno intensificato la loro presenza nelle zone più frequentate, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza di cittadini e turisti. Intervento sul lungomare Pantano. Nel corso di un'attività di pattugliamento sul lungomare Pantano di Riposto, area particolarmente affollata in questo periodo, i militari della Sezione Radiomobile hanno notato un giovane che si muoveva tra la folla con atteggiamento sospetto.

