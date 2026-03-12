A Crotone, sono stati stanziati più di due milioni di euro per rinnovare l’illuminazione pubblica con tecnologie LED. Il progetto prevede la sostituzione di numerose lampade vecchie con sistemi a elevata efficienza energetica, senza costi diretti per il Comune. L’intervento interessa diverse zone della città, con l’obiettivo di migliorare l’illuminazione urbana e ridurre i consumi energetici.

Un investimento di oltre due milioni di euro trasformerà l'illuminazione pubblica di Crotone, con un piano che prevede la sostituzione massiccia delle vecchie lampade a favore di tecnologie LED ad alta efficienza. L'intervento, reso possibile da una rinegoziazione contrattuale con il gestore ENGIE Servizi S.p.A., estenderà i punti luce nelle zone ancora carenti e garantirà maggiore sicurezza urbana senza costi aggiuntivi per l'amministrazione comunale. L'accordo raggiunto prolunga la convenzione . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone: 2 milioni per illuminazione LED senza costi diretti

