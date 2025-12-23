Via ai lavori per il nuovo impianto di illuminazione a led in via Messina Marine

23 dic 2025

Sono iniziati i lavori di ammodernamento dell'impianto di illuminazione nel tratto di via Messina Marine, dal Bar del Bivio fino ai confini con il comune di Ficarazzi. Sono state dismesse circa cinquanta vecchie armature, che verranno sostituite con nuove armature a led."Finalmente anche questa.

