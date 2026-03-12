Negli ultimi anni, un metodo di alimentazione basato sulla posizione del sole e della luna ha attirato l'interesse di alcuni appassionati di nutrizione. La cronodieta suggerisce di adattare i pasti ai ritmi naturali del cielo, puntando a specifici orari per mangiare. Questa tendenza si propone di migliorare il rapporto con il cibo, integrando elementi che riflettono i cicli astronomici.

Negli ultimi anni la scienza della nutrizione ha iniziato a guardare con sempre maggiore attenzione non solo a ciò che mangiamo, ma anche al momento della giornata in cui lo facciamo. Da questa prospettiva nasce la cronodieta mediterranea, un modello che aggiorna la tradizionale dieta mediterranea introducendo la dimensione del tempo e dei ritmi biologici nell’organizzazione dei pasti. Il nuovo schema è stato elaborato dalla Società Italiana di Endocrinologia insieme alla Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica e pubblicato sulla rivista scientifica Current Nutrition Reports. L’idea è quella di tradurre i principi della dieta mediterranea in un modello più preciso, capace di adattarsi ai ritmi dell’organismo e di diventare uno strumento nella prevenzione di obesità e malattie endocrino-metaboliche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cronodieta, cosa mangiare in base a sole e luna

Articoli correlati

Arriva la "cronodieta mediterranea": cosa (e quando) mangiare per prevenire obesità e malattieIl nuovo modello integra i principi della crononutrizione nella classica piramide alimentare, ottimizzando il metabolismo secondo i ritmi circadiani...

Leggi anche: Arriva la "cronodieta mediterranea": cosa (e quando) mangiare per stare bene e dormire meglio

Contenuti utili per approfondire Cronodieta cosa mangiare in base a sole...

Temi più discussi: Arriva la cronodieta mediterranea: cosa (e quando) mangiare per prevenire obesità e malattie; Arriva la cronodieta mediterranea: cosa (e quando) mangiare per stare bene e dormire meglio; Dieta mediterranea. Nasce la nuova piramide alimentare basata sui ritmi biologici; La rivoluzione della cronodieta mediterranea: la nuova piramide alimentare per combattere obesità e malattie. Cosa e quando mangiare.

Arriva la cronodieta mediterranea: cosa (e quando) mangiare per stare bene e dormire meglioNon conta solo cosa mangiamo, ma anche quando lo facciamo. Il metabolismo segue ritmi ormonali che influenzano risposta ai nutrienti e composizione corporea. Luigi Barrea, Ordinario di Nutrizione Cl ... napolitoday.it

Arriva la cronodieta mediterranea: cosa (e quando) mangiare per prevenire obesità e malattieIl nuovo modello integra i principi della crononutrizione nella classica piramide alimentare, ottimizzando il metabolismo secondo i ritmi circadiani ... cataniatoday.it

Non conta solo cosa si mangia, ma anche quando. Da questo principio nasce la “cronodieta” mediterranea, un aggiornamento del tradizionale modello alimentare che introduce nella piramide nutrizionale la dimensione del tempo e il cosiddetto timing dei nutr - facebook.com facebook

#Podcast. Dieta mediterranea 3D: nasce la cronodieta che segue l’orologio biologico x.com