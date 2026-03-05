Arriva la cronodieta mediterranea | cosa e quando mangiare per stare bene e dormire meglio

“Non conta solo cosa mangiamo, ma anche quando lo facciamo. Il metabolismo segue ritmi ormonali che influenzano risposta ai nutrienti e composizione corporea”. Luigi Barrea, Ordinario di Nutrizione Clinica e Dietetica Applicata presso l'Università Pegaso di Napoli spiega come funziona questo approccio innovativo La Dieta Mediterranea, modello di longevità invidiato in tutto il mondo, si aggiorna e diventa “3D”: alla quantità e qualità dei nutrienti si aggiunge per la prima volta anche la loro collocazione temporale, in armonia con i ritmi biologici, ormonali e metabolici nell’arco delle 24 ore. Questo nuovo approccio è stato sviluppato dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE) in collaborazione con l’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) e pubblicato sulla rivista Current Nutrition Reports. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Cronodieta mediterranea, cosa propone e come seguirla per rispettare l’orologio del metabolismo

Leggi anche: Cosa fa davvero bene alla pelle? Dormire, mangiare sano, fare sesso, viaggiare…

Contenuti utili per approfondire Arriva la cronodieta mediterranea cosa....

Temi più discussi: Arriva la cronodieta mediterranea, nuova piramide alimentare basata sui ritmi biologici; Arriva la cronodieta mediterranea: non conta solo cosa mangi, ma quando lo fai; Arriva la cronodieta mediterranea: cosa (e quando) mangiare per prevenire obesità e malattie; La cronodieta mediterranea, nuova piramide alimentare basata su ritmi biologici.

Arriva la cronodieta mediterranea: cosa (e quando) mangiare per prevenire obesità e malattieIl nuovo modello integra i principi della crononutrizione nella classica piramide alimentare, ottimizzando il metabolismo secondo i ritmi circadiani ... today.it

La cronodieta mediterranea, nuova piramide alimentare basata su ritmi biologiciResta centrale l'olio extravergine d'oliva, per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, con benefici sul rischio cardiovascolare ... corrieredellacalabria.it

Comune nel Pavese spende 30 euro per le chiacchiere di Carnevale, arriva la bacchettata della Corte dei Conti: 'E' danno erariale' #ANSA - facebook.com facebook

La stagione 2026 del ciclismo entra nel vivo. Arriva uno degli appuntamenti più affascinanti dell’anno: le Strade Bianche Tadej Pogacar, dopo aver vinto le ultime due edizioni, è il grande favorito #ciclismo #stradebianche #Pogacar x.com