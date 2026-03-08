Arriva la cronodieta mediterranea | cosa e quando mangiare per prevenire obesità e malattie

Da cataniatoday.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo modello integra i principi della crononutrizione nella classica piramide alimentare, ottimizzando il metabolismo secondo i ritmi circadiani La dieta mediterranea, modello di longevità invidiato in tutto il mondo, si aggiorna e diventa 3D, aggiungendo per la prima volta alla quantità e alla qualità dei nutrienti, anche la loro collocazione temporale in armonia con i ritmi biologici, ormonali e metabolici, nell’arco delle 24 ore. Questo nuovo approccio sviluppato dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE), insieme all’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), pubblicato di recente sulla rivista Current... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Arriva la "cronodieta mediterranea": cosa (e quando) mangiare per stare bene e dormire meglio

Leggi anche: Cronodieta mediterranea, cosa propone e come seguirla per rispettare l’orologio del metabolismo

Tutti gli aggiornamenti su Arriva la cronodieta mediterranea cosa....

Temi più discussi: Arriva la cronodieta mediterranea, nuova piramide alimentare basata sui ritmi biologici; Arriva la cronodieta mediterranea: non conta solo cosa mangi, ma quando lo fai; Arriva la cronodieta mediterranea: cosa (e quando) mangiare per stare bene e dormire meglio; Dieta mediterranea. Nasce la nuova piramide alimentare basata sui ritmi biologici.

arriva la cronodieta mediterraneaArriva la cronodieta mediterranea: cosa (e quando) mangiare per stare bene e dormire meglioNon conta solo cosa mangiamo, ma anche quando lo facciamo. Il metabolismo segue ritmi ormonali che influenzano risposta ai nutrienti e composizione corporea. Luigi Barrea, Ordinario di Nutrizione Cl ... napolitoday.it

Arriva la cronodieta mediterranea: cosa (e quando) mangiare per prevenire obesità e malattieIl nuovo modello integra i principi della crononutrizione nella classica piramide alimentare, ottimizzando il metabolismo secondo i ritmi circadiani ... today.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.