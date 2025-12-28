La tragedia di via Fiorentina, dove hanno perso la vita Liliana Podestà, 87 anni, investita da un’auto, e sua nuora Laura Mecheri, 58 anni, colta da un malore dopo aver assistito al terribile incidente, ha colpito non solo una famiglia, o la comunità di quartiere ma anche tutto il mondo del volontariato. Perché nel volontariato era ed è profondamente radicato l’impegno di tutta la famiglia di Laura Mecheri: lei in prima persona, ma anche i figli Alessandro e Eleonora Giusti. Laura Mecheri aveva 58 anni e da quasi trenta lavorava come fisioterapista presso la Fondazione Maic di Pistoia. Così la ricorda il presidente don Diego Pancaldo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maic e Croce Verde . Il volontariato in lutto

Leggi anche: Giovani alla scoperta dei valori del volontariato: al via il percorso della Croce rossa italiana

Leggi anche: Giornata internazionale del volontariato, a teatro con la Croce Rossa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Maic e Croce Verde . Il volontariato in lutto.

Maic e Croce Verde . Il volontariato in lutto - La tragedia di via Fiorentina, dove hanno perso la vita Liliana Podestà, 87 anni, investita da un’auto, e sua nuora Laura Mecheri, 58 anni, colta da un malore dopo aver assistito al terribile incident ... msn.com