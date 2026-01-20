Addio a Roberto Sordoni apprezzato milite della Croce Gialla prima e Verde poi

È deceduto questa mattina a Milano Roberto Sordoni, 48 anni, originario di Ancona. Apprezzato volontario, ha dedicato gran parte della sua vita alla Croce Gialla e successivamente alla Croce Verde. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità.

MILANO – Si è spento all’alba di oggi, martedì 20 gennaio 2026, Roberto Sordoni. L’uomo, 48 anni, anconetano, è venuto a mancare in un ospedale di Milano, città nella quale da diversi anni si era trasferito.Sordoni era molto conosciuto in città, avendo lavorato per anni alla Croce Gialla di.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Croce Gialla e Croce Rossa smentiscono l'Ssc Ancona: «Da parte della società reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali»

Leggi anche: Croce Gialla e Croce Rossa insieme per accogliere i Pasquellanti anconetani

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Una vita dedicata al trasporto sanitario: addio a Roberto, aveva 48 anni - Originario di Ancona, si è spento a Milano dopo una lunga malattia Dopo una lunga malattia questa mattina attorno alle 6:30 è morto all'ospedale di Milano dove era ricoverato da tempo Roberto Sordoni, ... youtvrs.it

Addio al Prof. Roberto Fazioli: il cordoglio dell'Amministrazione comunale - facebook.com facebook