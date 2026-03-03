Musei fiorentini polemica sulle nomine di Giuli Pd e M5S contestano ingerenza politica

Nei musei fiorentini si sono fatte recentemente avanti alcune nomine nei consigli di amministrazione, suscitando reazioni forti da parte di partiti come il PD e il M5S. Le opposizioni accusano le scelte di essere influenzate da interessi politici, portando a un confronto acceso e a dichiarazioni critiche. La questione riguarda principalmente l’ingerenza nelle decisioni di gestione delle istituzioni culturali della città.