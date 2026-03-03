Musei fiorentini polemica sulle nomine di Giuli Pd e M5S contestano ingerenza politica
Nei musei fiorentini si sono fatte recentemente avanti alcune nomine nei consigli di amministrazione, suscitando reazioni forti da parte di partiti come il PD e il M5S. Le opposizioni accusano le scelte di essere influenzate da interessi politici, portando a un confronto acceso e a dichiarazioni critiche. La questione riguarda principalmente l’ingerenza nelle decisioni di gestione delle istituzioni culturali della città.
La recente ondata di nomine nei consigli di amministrazione di alcuni dei più importanti musei fiorentini ha scatenato un acceso dibattito politico. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli ha infatti designato nuovi membri dei Cda della Galleria dell’Accademia, dei Musei del Bargello e delle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Reggia di Caserta: interrogazione Pd, 'nomine Giuli irresponsabili, politicizzazione Cda'Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Quanto accaduto alla Reggia di Caserta è estremamente grave e rappresenta l'ennesima conferma di una strategia che il...
