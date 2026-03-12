Il Partito Democratico ha annunciato il supporto ai lavoratori della Tekne, che venerdì 13 marzo si riuniranno davanti alla prefettura di Chieti per un presidio. Il senatore Michele Fina ha programmato un incontro con una delegazione sindacale per discutere della situazione. La mobilitazione coinvolge i dipendenti dell'azienda in risposta alla crisi in atto.

Il Partito Democratico si prepara a sostenere i lavoratori della Tekne nel presidio di venerdì 13 marzo davanti alla prefettura di Chieti, mentre il senatore Michele Fina è già in agenda per incontrare una delegazione sindacale. L’obiettivo immediato è forzare un tavolo istituzionale urgente con il Comune e le organizzazioni di categoria per bloccare la perdita di posti di lavoro nell’azienda strategica. La tensione è alta nella comunità di Ortona, dove lo stabilimento rappresenta un pilastro occupazionale che non può essere lasciato al caso. Il segretario cittadino del Pd, Michele Marchioli, ha ribadito che l’amministrazione comunale deve assumere la responsabilità di rappresentare la voce della comunità nelle vertenze aziendali, evitando vuoti discorsi su filiere inesistenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi Tekne: il Pd mobilita i lavoratori per salvare i posti

