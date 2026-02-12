Crisi Realco news lotta contro il tempo per salvare i 1500 lavoratori Gruppi pronti a intervenire

La crisi di Realco a Reggio Emilia entra nel vivo. La situazione si aggrava e i sindacati chiedono interventi rapidi. I lavoratori sono in allarme e le risposte non arrivano ancora, mentre le aziende vicine si preparano a intervenire nel tentativo di salvare i posti di lavoro. La tensione cresce e il tempo stringe.

Bologna, 12 febbraio 2026 – E' una lotta contro il tempo per salvare il gruppo Realco di Reggio Emilia e i suoi 1500 lavoratori per quella che è considerata "una delle più grosse crisi che abbiamo affrontato in Emilia-Romagna negli ultimi anni". Ma la cosa positiva "è la presenza di più gruppi solidi e credibili della Grande Distribuzione Organizzata pronti a intervenire". Così ha parlato l'assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, durante il tavolo sulla vertenza Realco che si è tenuto questa mattina a Bologna nella sede della Regione, con i rappresentanti dell'azienda, le organizzazioni sindacali, Rsu, e l'Agenzia regionale per il lavoro.

