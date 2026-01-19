Crisi Aeffe Parma e Petitti Pd | Usare tutti gli strumenti a sostegno dei lavoratori serve un tavolo di crisi

La crisi di Aeffe a San Giovanni in Marignano richiede un intervento tempestivo. La giunta regionale è chiamata a monitorare la situazione, favorire il dialogo con la proprietà e mettere in campo tutti gli strumenti di sostegno ai lavoratori. È fondamentale avviare un tavolo di crisi per affrontare le conseguenze dei oltre 200 licenziamenti annunciati, garantendo attenzione alle esigenze dei dipendenti e alla tutela occupazionale.

Crisi Aeffe, sale la rabbia per i licenziamenti in tronco: i lavoratori studiano le contromosse con il sindacato #Rimini - facebook.com facebook

La lavoratrice del gruppo Aeffe (Alberta Ferretti e Moschino): «Arrivano le 221 lettere di licenziamento, siamo terrorizzati. La crisi Hanno voluto strafare, ora non seguono un criterio» x.com

