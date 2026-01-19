Crisi Aeffe Parma e Petitti Pd | Usare tutti gli strumenti a sostegno dei lavoratori serve un tavolo di crisi
La crisi di Aeffe a San Giovanni in Marignano richiede un intervento tempestivo. La giunta regionale è chiamata a monitorare la situazione, favorire il dialogo con la proprietà e mettere in campo tutti gli strumenti di sostegno ai lavoratori. È fondamentale avviare un tavolo di crisi per affrontare le conseguenze dei oltre 200 licenziamenti annunciati, garantendo attenzione alle esigenze dei dipendenti e alla tutela occupazionale.
"La giunta regionale si attivi per monitorare l’andamento della crisi di Aeffe Spa di San Giovanni in Marignano (Rimini), dove sono stati annunciati oltre 200 licenziamenti, e per aprire un dialogo con la proprietà, promuovendo l’utilizzo di tutti gli strumenti di sostegno e degli ammortizzatori.🔗 Leggi su Riminitoday.it
