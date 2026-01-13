Crisi Aeffe Sinistra Italiana | Solidarietà ai lavoratori il ministero intervenga per congelare i licenziamenti

Sinistra Italiana Rimini si unisce ai lavoratori del Gruppo Aeffe, esprimendo solidarietà di fronte alla difficile situazione occupazionale. La comunità chiede un intervento urgente del ministero per congelare i licenziamenti e tutelare i diritti dei lavoratori, in un momento di crescente incertezza economica. È importante che le istituzioni assumano un ruolo attivo per favorire soluzioni sostenibili e garantire stabilità occupazionale.

Non solo Aeffe: la crisi della moda travolge altre aziende riminesi, mille lavoratori in cassa integrazione - Tra calo dell’export, ammortizzatori sociali e procedure di crisi, il settore moda nel Riminese paga un prezzo ... riminitoday.it

Crisi in Aeffe. Petitti (PD): “Inaccettabile scaricare peso della riorganizzazione sui lavoratori” - "È necessario un confronto immediato, serio e responsabile, perché una riorganizzazione che coinvolgerebbe 221 lavoratrici e lavoratori tra San Giovanni in ... chiamamicitta.it

AZIENDE IN CRISI, IL FOCUS - Il caso Aeffe è solo la punta dell’iceberg di una crisi che attraversa l’intero comparto. Tra calo dell’export, ammortizzatori sociali e procedure di crisi, il settore moda nel Riminese paga un prezzo sempre più alto - facebook.com facebook

Crisi Aeffe Spa: 221 licenziamenti, sciopero il 12 gennaio - Camera del Lavoro Territoriale CGIL di Rimini x.com

