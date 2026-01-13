Crisi Aeffe Sinistra Italiana | Solidarietà ai lavoratori il ministero intervenga per congelare i licenziamenti

Da riminitoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinistra Italiana Rimini si unisce ai lavoratori del Gruppo Aeffe, esprimendo solidarietà di fronte alla difficile situazione occupazionale. La comunità chiede un intervento urgente del ministero per congelare i licenziamenti e tutelare i diritti dei lavoratori, in un momento di crescente incertezza economica. È importante che le istituzioni assumano un ruolo attivo per favorire soluzioni sostenibili e garantire stabilità occupazionale.

Sinistra Italiana Rimini esprime solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo Aeffe per la situazione di estrema precarietà che stanno vivendo in questo ultimo anno. Dopo il tavolo a Roma convocato dal ministero del Lavoro, l'azienda ha confermato gli oltre 200 licenziamenti e ha detto. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Crisi Aeffe, Colombo (FdI): "Al lavoro per individuare soluzioni alternative ai licenziamenti"

Leggi anche: Moschino, Ferretti e Pollini in crisi, Aeffe conferma i licenziamenti a Milano e Rimini

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Si parla solo di costi, non delle persone.

crisi aeffe sinistra italianaMoschino, Ferretti e Pollini in crisi, Aeffe conferma i licenziamenti a Milano e Rimini - Aeffe conferma i licenziamenti: 221 posti a rischio tra Milano e Rimini. quifinanza.it

crisi aeffe sinistra italianaNon solo Aeffe: la crisi della moda travolge altre aziende riminesi, mille lavoratori in cassa integrazione - Tra calo dell’export, ammortizzatori sociali e procedure di crisi, il settore moda nel Riminese paga un prezzo ... riminitoday.it

crisi aeffe sinistra italianaCrisi in Aeffe. Petitti (PD): “Inaccettabile scaricare peso della riorganizzazione sui lavoratori” - "È necessario un confronto immediato, serio e responsabile, perché una riorganizzazione che coinvolgerebbe 221 lavoratrici e lavoratori tra San Giovanni in ... chiamamicitta.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.