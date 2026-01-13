Crisi Aeffe Sinistra Italiana | Solidarietà ai lavoratori il ministero intervenga per congelare i licenziamenti
Sinistra Italiana Rimini si unisce ai lavoratori del Gruppo Aeffe, esprimendo solidarietà di fronte alla difficile situazione occupazionale. La comunità chiede un intervento urgente del ministero per congelare i licenziamenti e tutelare i diritti dei lavoratori, in un momento di crescente incertezza economica. È importante che le istituzioni assumano un ruolo attivo per favorire soluzioni sostenibili e garantire stabilità occupazionale.
Sinistra Italiana Rimini esprime solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo Aeffe per la situazione di estrema precarietà che stanno vivendo in questo ultimo anno. Dopo il tavolo a Roma convocato dal ministero del Lavoro, l'azienda ha confermato gli oltre 200 licenziamenti e ha detto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Si parla solo di costi, non delle persone.
