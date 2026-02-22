Bipres | 64 posti a rischio crisi senza piano industriale e rischio

La Bipres ha annunciato che 64 posti di lavoro sono a rischio a causa di una grave crisi senza un piano industriale chiaro. L’azienda, con stabilimenti a Portico e Rocca, affronta difficoltà economiche che minacciano il futuro dei dipendenti. I lavoratori si preoccupano per il loro impiego e chiedono interventi concreti. La mancanza di strategie di rilancio aggrava la situazione, lasciando aperti molti dubbi sul prossimo futuro. La direzione deve trovare soluzioni rapide per evitare ulteriori conseguenze.

La situazione della Bipres, azienda metalmeccanica con sedi a Portico e Rocca, è giunta a un punto critico. Il commercialista incaricato non è riuscito a trovare un accordo con i creditori, rendendo imminente il fallimento. I sindacati esprimono forte preoccupazione per il futuro dei 64 dipendenti e chiedono un intervento urgente per evitare lo smantellamento del sito produttivo. Dopo diversi mesi di silenzio, la crisi della Bipres torna alla ribalta. La procedura di composizione negoziata, volta a trovare una soluzione per il risanamento dell’azienda, si è conclusa senza successo. L’esperto nominato dalla Camera di Commercio di Bologna non è riuscito a convincere banche e fornitori ad accettare una dilazione dei pagamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu Bipres: 70 posti a rischio, fallito il piano di salvataggio. CgilBipres, azienda di Rocca San Casciano, rischia di perdere 70 posti di lavoro a causa del fallimento del piano di salvataggio. Crisi Bipres, fumata nera per il risanamento. La Cgil: "Manca un piano industriale, lavoratori abbandonati"La crisi di Bipres si aggrava, senza segnali di ripresa concreta.