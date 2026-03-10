Lapo Baroncelli la sfida dell’industria | Riconvertire aziende moda nel comparto della difesa

Lapo Baroncelli, presidente di Confindustria Centro e Costa, propone di riconvertire aziende del settore moda nel comparto della difesa. La sua proposta si concentra sulla possibilità di trasformare imprese toscane per rispondere alle esigenze industriali e strategiche. La sua iniziativa si inserisce nel quadro delle priorità di reindustrializzazione della regione, con particolare attenzione alle sfide di riconversione produttiva.

Firenze, 10 marzo 2026 – La reindustrializzazione della Toscana è al primo punto della sua agenda da neo presidente di Confindustria Centro e Costa, insieme al difficile tema-casa, ma è sul grande tema delle riconversioni che Lapo Baroncelli batte un colpo con un’idea concreta. «In Confindustria stiamo portando avanti un progetto per aiutare il distretto della moda in crisi legato al reshoring della difesa». Si spieghi meglio. «Abbiamo grandi industrie del comparto difesa che dovranno aumentare la loro presenza e rappresentano un volano importante per il territorio. Stiamo pensando ad aziende della manifattura che possano riconvertirsi su lavorazioni specifiche legate appunto al sistema difesa, all’aerospazio, alla security. 🔗 Leggi su Lanazione.it

