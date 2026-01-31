Anno giudiziario l’allarme dell’AIMMF | Minori al centro di una crisi sociale servono relazioni e tutela dei diritti

Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, l’AIMMF ha lanciato un allarme sui minori. L’associazione dei magistrati per i minorenni ha sottolineato come i bambini e i giovani siano al centro di una crisi sociale crescente. In tutte le corti d’appello, è stato letto un intervento che evidenzia la necessità di rafforzare le relazioni e garantire più tutela dei loro diritti. Una chiamata a intervenire subito, prima che la situazione peggiori ulteriormente.

Nel corso delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario 2026, l' Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMMF ), aderente all'Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille, ha diffuso un intervento unitario in tutte le sedi di Corte d'Appello, offrendo una riflessione articolata sulla condizione dei bambini e delle giovani generazioni in Italia e sul ruolo della giurisdizione minorile. I dati: miglioramenti nel civile, criticità nel penale Analizzando i dati statistici nazionali aggiornati al 2024, l'AIMMF registra un primo segnale positivo nel settore civile: per la prima volta il numero dei procedimenti definiti supera quello dei procedimenti sopravvenuti.

