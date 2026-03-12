La crisi in Medio Oriente spaventa le imprese del Piemonte | l' allerta di Confartigianato

La crisi in Medio Oriente, scoppiata con il conflitto in Iran, preoccupa le imprese piemontesi. Secondo Confartigianato, le piccole e medie aziende del territorio segnalano un aumento dei costi energetici e un rischio crescente per l’export. La situazione ha portato a una maggiore preoccupazione tra gli imprenditori locali, che monitorano attentamente l’evoluzione della crisi.

Export a rischio e impennata dei costi energetici per le Pmi piemontesi. Secondo l'associazione di categoria, il Piemonte potrebbe registrare un aumento dei costi energetici di 879 milioni Export a rischio e impennata dei costi energetici per le piccole e medie imprese del Piemonte a causa della crisi in Medio Oriente, causata dall'avvio del conflitto in Iran. Secondo l'associazione di categoria, "le realtà imprenditoriali più penalizzate dall'incremento delle bollette sarebbero quelle ubicate nelle regioni dove la presenza delle attività commerciali e produttive è più diffusa. E il Piemonte (quarto posto regionale) potrebbe registrare un aumento dei costi energetici di 879 milioni". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

