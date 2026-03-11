Crisi Medio Oriente | il Porto di Venezia subisce ritardi

Le tensioni nel Medio Oriente stanno causando ritardi nelle operazioni portuali di Venezia, influenzando direttamente le attività commerciali della regione. Il porto, punto di collegamento fondamentale, registra rallentamenti nelle spedizioni e nei trasporti a causa delle recenti tensioni geopolitiche. Le imprese locali devono affrontare conseguenze immediate, mentre le operazioni di carico e scarico si svolgono con maggiore difficoltà.

Le tensioni geopolitiche nel Medio Oriente stanno già pesando sull’economia veneta, con un impatto diretto sul porto di Venezia e sulle catene di approvvigionamento delle imprese locali. La preoccupazione principale riguarda l’aumento dei costi del gasolio e le modifiche forzate alle rotte marittime che allungano i tempi di viaggio fino a due settimane. Mentre il settore dell’autotrasporto vede i prezzi del carburante superare i due euro al litro, minacciando la sostenibilità operativa delle 1.729 imprese della zona metropolitana, anche l’edilizia registra rincari improvvisi del 20% sulle materie prime. In questo scenario, le associazioni di... 🔗 Leggi su Ameve.eu

