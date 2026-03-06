iran agli usa la guerra costa oltre 890 milioni di dollari al giorno

Secondo un’analisi del Center for Strategic and International Studies, le prime 100 ore di una campagna militare degli Stati Uniti contro l’Iran hanno comportato un costo di circa 3,7 miliardi di dollari. La cifra si traduce in oltre 890 milioni di dollari al giorno. La stima è stata pubblicata giovedì e riportata dalla Cnn.

Secondo un'analisi del Center for Strategic and International Studies pubblicata giovedì e riportata dalla Cnn, si stima che le prime 100 ore della campagna militare Usa contro l'Iran siano costate 3,7 miliardi di dollari, ovvero più di 890 milioni di dollari al giorno. Meno di 200 milioni di dollari di questa stima totale sono costi operativi già inclusi nel bilancio del Pentagono. A loro volta, i restanti 3,54 miliardi di dollari del costo stimato "richiederanno probabilmente ulteriori finanziamenti da parte del Dipartimento della attraverso uno stanziamento supplementare o un altro disegno di legge", hanno affermato gli analisti.

