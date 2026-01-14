Il vino con la Sprite? Ti fa effetto subito ed è piacevole soprattutto quando fa caldo | la battuta di Lionel Messi fa guadagnare 8 miliardi di dollari in un giorno a Coca Cola

Una dichiarazione di Lionel Messi su un possibile abbinamento tra vino e Sprite ha attirato l'attenzione, portando a un incremento di circa 8 miliardi di dollari nelle azioni di Coca-Cola. La battuta del calciatore argentino, rilasciata il 6 gennaio durante un'intervista su YouTube, ha suscitato interesse e curiosità, evidenziando come una semplice affermazione possa influenzare il mercato finanziario e le tendenze di consumo.

Una battuta di Lionel Messi ha fatto impennare le quote di Coca-Cola in borsa. Lo scorso 6 gennaio, il calciatore argentino ha rivelato al canale Youtube Luzu di diluire il vino con la Sprite. “Così ti fa effetto subito ed è piacevole, soprattutto quando fa caldo”, ha dichiarato tra le risate degli intervistatori. La frase è diventata virale e ha fatto registrare un aumento delle quote di Coca-Cola in borsa pari al 2.6%. L’azienda statunitense, che ha acquistato la maggioranza delle quote di Sprite, ha guadagnato circa 8 miliardi di dollari grazie alla battuta del campione dell’Inter Miami. Sprite ha sfruttato l’occasione per intervenire sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Leo Messi svela cosa aggiunge al vino: “Così mi fa effetto subito”. C’è una spiegazione scientifica Leggi anche: Quando lo spread fa paura è prima serata. Quando ci fa risparmiare miliardi, silenzio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Leo Messi svela cosa aggiunge al vino: Così mi fa effetto subito. C'è una spiegazione scientifica; Il “comfort drink” di Leo Messi è un mix di vino che “fa effetto subito”; Leo Messi svela l’ingrediente inaspettato che aggiunge al vino; Una frase di Messi fa volare Coca-Cola: miliardi guadagnati in poche ore. Leo Messi svela cosa aggiunge al vino: “Così mi fa effetto subito”. C’è una spiegazione scientifica - Leo Messi ha un drink che consuma abitualmente per rilassarsi: è vino con un'aggiunta che velocizza l'assorbimento di alcol nel sangue ... fanpage.it

