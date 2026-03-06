Il 28 febbraio segna l’inizio del conflitto e, il 14 marzo, Bruxelles convoca una riunione d’urgenza dedicata agli idrocarburi. Nel frattempo, Merz ha acquisito il petrolio proveniente da Putin, mentre l’Italia rivendica il ritorno del gas russo. La situazione coinvolge diversi attori e risorse energetiche, con decisioni che si susseguono nel tentativo di gestire la crisi.

Non si può dire che la visita di Friedrich Merz alla Casa Bianca abbia riscosso molto entusiasmo. Sia in Europa che in patria è infatti stata oggetto di pesanti critiche. La colpa del cancelliere tedesco è di essere rimasto in un imbarazzato silenzio mentre Donald Trump attaccava Keir Starmer («Non è Churchill») e Pedro Sánchez («Taglieremo tutti i contratti commerciali»). Come è noto, a innervosire il presidente americano è stata la presa di distanza di Gran Bretagna e Spagna dopo l’attacco all’Iran e Merz non ha saputo, o voluto, arginare l’irritazione del suo ospite. «Un turista sprovveduto spiaggiato nella crisi», lo ha definito un giornale tedesco. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Merz prende il petrolio di Putin, noi rivogliamo il gas russo

L’Unione europea punta a rinunciare al gas russo. Putin risponde: «Non è meglio fermarsi ora?»L’Unione europea dal 2025 ha iniziato a ridurre le importazioni di gas dalla Russia ambendo a imporre un divieto generalizzato nel 2027.

Serbia: tregua sul gas russo ma lo scontro con Mosca sul petrolio (sanzionato) resta apertoIl presidente della Serbia, Alexander Vu?i?, può cantare vittoria, ma potrebbe trattarsi di una vittoria di Pirro.

