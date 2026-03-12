In consiglio regionale è passata all’unanimità una risoluzione sul supporto alla moda, che da 22 mesi attraversa una fase di crisi. La decisione è stata presa durante una seduta dedicata a discutere le misure da adottare per il settore. Nessun altro dettaglio sui contenuti o sulle azioni future previste in questa fase.

Sul sostegno alla moda, in crisi da 22 mesi, è arrivata una risoluzione all’unanimità in consiglio regionale. "Riattivare con urgenza il tavolo regionale della moda, trasformandolo in una sede stabile di confronto tra istituzioni, parti sociali, associazioni di categoria, università e grandi committenti, con l’obiettivo di monitorare la crisi e costruire strategie condivise per il futuro del comparto – dice Brenda Barnini, presidente della Commissione sviluppo economico –. E ancora, accesso al credito, formazione, innovazione e interventi mirati alle filiere produttive, anche attraverso il coinvolgimento di Arti per l’analisi dei fabbisogni formativi, Sviluppo Toscana per il sostegno agli investimenti e all’innovazione delle imprese e Fidi Toscana". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crisi della moda e scenari futuri: "Risoluzione unanime in Regione"

Articoli correlati

Canzone classica napoletana come patrimonio UNESCO: via libera unanime alla risoluzione in ParlamentoLa VII Commissione Cultura della Camera dei deputati ha approvato all’unanimità la risoluzione a prima firma dell’onorevole Gerolamo Cangiano...

Leggi anche: Crisi industriali in Toscana, vertice in Regione: sotto la lente automotive, moda e acciaio

Una raccolta di contenuti su Crisi della

Temi più discussi: La crisi della moda e il territorio: Si rifinanzi la cassa integrazione; Crisi Moda: risoluzione unanime in Consiglio regionale; AGGIORNATA - Crisi moda, dal Consiglio regionale della Toscana atto unanime per sostenere il comparto; Crisi Aeffe, al Mimit arrivano manifestazioni d’interesse.

La crisi della moda e il territorio: Si rifinanzi la cassa integrazioneLa filiera della moda nella nostra zona conta centinaia di aziende e migliaia di posti di lavoro. Oltre 400 aziende e circa 6mila addetti. Nonostante la crisi, pesante e lunga, che ha attraversato tut ... lanazione.it

Crisi della moda e scelte: Coinvolgiamo le firmeIl vertiginoso aumento delle ore autorizzate di cassa integrazione straordinaria è il segnale di una sofferenza strutturale che non può essere affrontata con misure tampone. Il sistema moda – di cui ... lanazione.it

Costantino della Gherardesca: “Vivo su un divano di velluto blu. Crisi di mezza età Ci rido sopra” x.com

Si tratta della cifra mensile più alta dalla crisi finanziaria del 2008 - facebook.com facebook