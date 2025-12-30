Crisi Casa Sollievo Gumirato ufficializza il passo indietro e l' on La Salandra interpella il Ministro

Il direttore generale dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, Gino Gumirato, ha ufficializzato il passo indietro attraverso una PEC inviata alle 12.04 di oggi, martedì 30 dicembre. Questa comunicazione rispetta gli accordi presi nel corso dell’incontro di sabato 27 dicembre a Bari, presso il comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico-produttivo. La situazione della crisis Casa Sollievo resta al centro dell’attenzione politica, con l’on. La Salandra che

Con la pec delle 12.04 di oggi martedì 30 dicembre, il direttore generale dell'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza Gino Gumirato, ha rispettato gli accordi presi durante l'incontro di sabato 27 dicembre a Bari, presso il comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e.

