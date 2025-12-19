Crisi Casa Sollievo il dg Gumirato interviene su disordini e soldi dalla Regione | Spesi per le prestazioni ai cittadini
Dopo le tensioni e i disordini presso Casa Sollievo della Sofferenza, il direttore generale Gino Gumirato interviene per fare chiarezza sulla gestione finanziaria e le risorse regionali, sottolineando come siano state destinate alle prestazioni ai cittadini. La situazione si è infiammata al termine degli auguri di Natale, portando a un confronto acceso tra dipendenti e vertici, con l’obiettivo di rassicurare e chiarire le questioni aperte.
All'indomani della protesta di alcuni dipendenti di Casa Sollievo della Sofferenza, che al termine degli auguri di Natale hanno riempito di insulti la direzione generale e i vertici del CdA dell'ospedale di San Pio, costringendoli alla fuga, il dg Gino Gumirato prende la parola e fa chiarezza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Caos Casa Sollievo della Sofferenza, parla il dg Gumirato: "Decisione presa porterà benefici a tutti"
Leggi anche: Stato di agitazione dei lavoratori di 'Casa Sollievo', il dg Gumirato spiega e rassicura: "Non ci saranno decurtazioni degli stipendi"
Casa Sollievo spaccata, sindacato dei medici e Gumirato ai ferri corti: è scontro senza esclusione di colpi; Caos Casa Sollievo della Sofferenza, parla il dg Gumirato: Decisione presa porterà benefici a tutti; Bailamme Casa Sollievo, il futuro a tinte fosche e il cerino della crisi nelle mani di Santa Regione; Clima rovente a Casa Sollievo, sindacato replica alla direzione: Così si distrugge il capitale umano.
CRISI Casa Sollievo, Riccardi: “Dalla crisi alla scelta pubblica. Ora serve coraggio istituzionale” - Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo sta attraversando una fase di difficoltà che non può più essere ignorata. statoquotidiano.it
"INTERVENGA IL MINISTERO" Casa Sollievo della Sofferenza, M5S chiede l’intervento del Ministero: interpellanza a prima firma Conte - Home // Gargano // Casa Sollievo della Sofferenza, M5S chiede l’intervento del Ministero: interpellanza a prima firma Conte ... statoquotidiano.it
Il cerino della crisi di Casa Sollievo resta nelle mani di Santa Regione - La Regione Puglia ha iniettato nelle casse della fondazione ben 265 milioni di euro negli ultimi tre anni. foggiatoday.it
CRISI CASA SOLLIEVO Nei corridoi dell’ospedale è comparso un lenzuolo con la scritta: “Gli auguri non cancellano i nostri diritti” #lattacco #casasollievodellasofferenza #sangiovannirotondo #protesta - facebook.com facebook
Il cerino della crisi di Casa Sollievo resta nelle mani di Santa Regione x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.