Crisi Casa Sollievo il dg Gumirato interviene su disordini e soldi dalla Regione | Spesi per le prestazioni ai cittadini

Dopo le tensioni e i disordini presso Casa Sollievo della Sofferenza, il direttore generale Gino Gumirato interviene per fare chiarezza sulla gestione finanziaria e le risorse regionali, sottolineando come siano state destinate alle prestazioni ai cittadini. La situazione si è infiammata al termine degli auguri di Natale, portando a un confronto acceso tra dipendenti e vertici, con l’obiettivo di rassicurare e chiarire le questioni aperte.

CRISI CASA SOLLIEVO Nei corridoi dell’ospedale è comparso un lenzuolo con la scritta: “Gli auguri non cancellano i nostri diritti” #lattacco #casasollievodellasofferenza #sangiovannirotondo #protesta - facebook.com facebook

Il cerino della crisi di Casa Sollievo resta nelle mani di Santa Regione x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.