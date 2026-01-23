Banda del buco a Bergamo | ladri fanno razzìa di attrezzature dentali

A Bergamo, alcuni ladri hanno svaligiato una struttura a Colognola, via dell’Industria, portando via attrezzature dentali. Durante il furto, hanno danneggiato i sistemi di sicurezza, come antifurto e videosorveglianza, compromettendo la protezione dell’attività. Le forze dell’ordine sono intervenute per indagare sull’accaduto, che rappresenta un episodio di crescente preoccupazione per la sicurezza delle aziende locali.

IL FURTO. I malviventi da «Rodensia», in via dell’Industria a Colognola: distrutti antifurto e videosorveglianza. «A rischio il lavoro di anni, ma ripartiamo più forti». Colpo da 80mila euro. «Siamo un’azienda giovane, che ha voluto fortemente restare qui a Bergamo, con questa nuova sede dove ci troviamo da poco più di un mese: per noi questo colpo è davvero una mazzata. Ma non ci arrendiamo e siamo pronti a rialzarci». È Filippo Rossi a raccontare il furto che ha subito la sua azienda, «Rodensia», azienda che produce impianti dentali e che da un mese e mezzo ha sede in via delle Industrie, a Colognola: lì, nella notte tra martedì e mercoledì sono entrati in azione i ladri della cosiddetta «banda del buco», forse gli stessi che, lo scorso novembre, avevano preso di mira un’analoga società nel Comasco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

